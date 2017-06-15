Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Зенит" на сборе в Австрии провел первую тренировку

15 июня футболисты "Зенита" провели первую тренировку в Гоинге, сообщает официальный сайт клуба.

Занятие началось с растяжки, продолжилось серией беговых упражнений, квадратов, и завершилось двусторонним матчем на половине поля. Со счетом 2:1 победу одержала команда "белых", в составе которых отличились Кристиан Нобоа и Александр Кокорин. У команды "синих" мяч забил Маурисио.
Теги: Зенит
Вчера, 22:24
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Вчера, 22:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
молодцы парни, уже тренировку провели)))
Регистрация: 31.05.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.