Тони Пеннок стал помощником Леонида Слуцкого в "Халл Сити"

Тони Пеннок будет помощником Леонида Слуцкого в "Халл Сити", сообщает пресс-служба клуба."Я в восторге и немного шокирован. Я был в отпуске, когда мне позвонил заместитель председателя и спросил, как я отношусь к тому, чтобы вернуться в команду. Мы договорились очень быстро. Всегда хорошо работать с новыми тренерами, и я надеюсь на плодотворную работу со Слуцким. Скоро у нас состоится встреча, и я с нетерпением жду возможности познакомиться с ним. Я сейчас очень взволнован и с нетерпением жду того, что принесет следующий сезон. Он обещает быть интересным и, надеюсь, станет для нас успешным", – сказал Пеннок.