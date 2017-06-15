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Леонид Слуцкий: я очень горжусь, это серьезный вызов для меня

Новый главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о своем назначении.

"Я очень горжусь, это серьезный вызов для меня. Я очень благодарен руководству клуба за эту возможность, за их выбор. Я постараюсь принести новые идеи для хорошего футбола, который понравится болельщикам. Надеюсь, нас ждет успех", - цитирует Слуцкого официальный сайт "Халла".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Вчера, 23:49
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