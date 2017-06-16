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Роберто Манчини: первая тренировка в Австрии, отлично сработано!

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини провел первую тренировку на сборе в Австрии.

"Первая тренировка в Австрии, отлично сработано!" - написал Манчини в Инстаграме.
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 05:40
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