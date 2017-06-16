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Марко Асенсио: думаю, что сейчас Месси не нашлось бы места в составе "Реала"
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио выразил мнение, что форвард "Барселоны" Лионеля Месси не смог бы закрепиться в основном составе мадридского клуба.
"Я думаю, что сейчас Месси не нашлось бы места в составе "Реала". У нас классная команда в ее нынешнем виде. Будет здорово, если наш состав не изменится", - цитирует Асенсио Marca.
"Я думаю, что сейчас Месси не нашлось бы места в составе "Реала". У нас классная команда в ее нынешнем виде. Будет здорово, если наш состав не изменится", - цитирует Асенсио Marca.
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