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Марко Асенсио: думаю, что сейчас Месси не нашлось бы места в составе "Реала"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио выразил мнение, что форвард "Барселоны" Лионеля Месси не смог бы закрепиться в основном составе мадридского клуба.

"Я думаю, что сейчас Месси не нашлось бы места в составе "Реала". У нас классная команда в ее нынешнем виде. Будет здорово, если наш состав не изменится", - цитирует Асенсио Marca.
Теги: Месси Барселона Реал
Сегодня, 06:18
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№1 Написал: kusha64 Курган (Сегодня, 06:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Просто идиот
Регистрация: 11.08.2015
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