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Стивен Нзонзи в ближайшее время может перейти в "Ювентус"

Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи может стать игроком "Ювентуса", сообщает Goal.com.

Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медицинское обследование.
Сегодня, 07:14
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