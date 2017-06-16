Роберто Манчини остался доволен первой тренировкой "Зенита" (фото)

Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после первой тренировки на учебно-тренировочном сборе в Австрии остался доволен ее результатом."Первая тренировка в Австрии, отлично поработали", – написал Манчини в Инстаграме.Сине-бело-голубые пробудут на сборе в Австрии до 28 июня.