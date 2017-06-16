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Роберто Манчини остался доволен первой тренировкой "Зенита" (фото)

Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после первой тренировки на учебно-тренировочном сборе в Австрии остался доволен ее результатом.

"Первая тренировка в Австрии, отлично поработали", – написал Манчини в Инстаграме.

Сине-бело-голубые пробудут на сборе в Австрии до 28 июня.

Теги: Зенит Манчини
Сегодня, 08:24
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(1)
№3 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 09:54) #
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Болеет за:
«Бавария»
Через тоннель его пустили?
Регистрация: 20.05.2017
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 09:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
-Ну все.... blush
-Сто все? confused
-ВСЕ!!!! smile


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 09:34) #
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  •  (0)

sunglasses
Регистрация: 26.04.2017
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