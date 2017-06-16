СМИ: "Спартак" проявляет интерес к защитнику "Селтика"

Защитник шотландского "Селтика" Йозо Шимунович попал в сферу интересов московского "Спартака", сообщает Daily Mail.Помимо красно-белых игроком интересуются "Ньюкасл", "Хаддерсфилд" и "Бернли"."Йозо никуда не торопится. Нам звонят клубы, демонстрируют свой интерес, но, насколько я знаю, никаких предложений пока не сделано.Я уверен, Питер Лоуэлл (исполнительный директор "Селтика". — прим) сообщит нам, когда предложения поступят, а пока Йозо готовится к новому сезону в составе "Селтика", - сказал агент футболиста Зоран Крнета.