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СМИ: "Спартак" проявляет интерес к защитнику "Селтика"

Защитник шотландского "Селтика" Йозо Шимунович попал в сферу интересов московского "Спартака", сообщает Daily Mail.

Помимо красно-белых игроком интересуются "Ньюкасл", "Хаддерсфилд" и "Бернли".

"Йозо никуда не торопится. Нам звонят клубы, демонстрируют свой интерес, но, насколько я знаю, никаких предложений пока не сделано.

Я уверен, Питер Лоуэлл (исполнительный директор "Селтика". — прим) сообщит нам, когда предложения поступят, а пока Йозо готовится к новому сезону в составе "Селтика", - сказал агент футболиста Зоран Крнета.

Газета.ru
Теги: Спартак Трансферы
Сегодня, 08:47
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(0)
№3 Написал: Хороший Мукунка (Сегодня, 10:03) #
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  •  (1)
online

В Селтике с 15 года. За это время участвовал в 11 матчах. Сразу видать - новая звязда растет. Спартаку такие в самый раз!
Регистрация: 8.06.2017
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 08:58) #
  • +1
  •  (3)

22 года, 191см рост, молодёжная сборная Хорватии..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 08:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
22 года
2009—2013 Хорватия (до 17) 23 (1)
2011—2012 Хорватия (до 19) 11 (0)
2013—2015 Хорватия (до 21) 14 (1)
не икра, но перспективы на оную имеет )
Регистрация: 21.12.2010
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