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Данни: есть предложение от "Динамо" и еще от двух-трех команд

Экс-полузащитник "Зенита" Данни сообщил, что имеет варианты продолжения карьеры в России.

"Сейчас я не стану ничего решать по поводу будущего. На данный момент важнее всего семья, мы поедем на отдых в Португалию. Могу ли вернуться в "Динамо"? Ну, не знаю.

У меня есть предложения от российских клубов. Не только от "Динамо", еще от двух-трех команд. На следующей неделе я буду думать о новой команде", – цитирует Данни "Матч ТВ".
Теги: Данни Динамо
Сегодня, 09:18
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12
(1)
№12 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 10:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лично я был бы очень рад, если Данни остался бы в ЧР и попылил ещё годика 2-3...
А потом к нам тренером, хоть научит наших увальней молодых по полю нормально бегать!
Регистрация: 12.08.2012
№11 Написал: Хороший Мукунка (Сегодня, 10:07) #
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online

Динамо ему в самый раз. Что он, зря себе партак на руке выбил в те давние и славные времена?
Регистрация: 8.06.2017
№10 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 10:06) #
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online

РоТоРVoLgOgRaD,

Туда Мхитарян с Лопыревой переезжают.
Регистрация: 26.08.2010
№9 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:59) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Цитата: Sewer 79
Цитата: serega_user
Да он фактически в любую команду РФПЛ может перейти, кроме ЦСКА и Спартака

в России вряд ли найдутся команды кроме Спама способные платить 3 евро за сезон.

Да ну?Рубин,Локо легко потянут 3 ляма евро.У них на балансе и более крупные контракты.А Данни стоит этих денег,один зенит ваш весной тащил..Еще год два поиграет на уровне.

Вот совершенно с этим согласен, совершенно. Люблю Данни, хороший человек и футболист, Мигель совершенно не испортит картины в нашей лиге, куда бы не попал. Есть футболисты, которые не приживаются в команде, а Мигелито истинно наш человек, всегда его будут помнить в Питере. Фурсёнок забудут, а таких, как Мигель, будут помнить всегда.
Регистрация: 9.11.2010
№8 Написал: РоТоРVoLgOgRaD (Сегодня, 09:51) #
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Арарат ждет smile
Регистрация: 15.06.2017
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 09:48) #
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Цитата: serega_user
Цитата: нетрал
цска то чем не угодил? со спа все ясно...

Во-первых возраст. А во-вторых финансовые аппетиты Данни. Гинер вряд ли предложил бы ему больше 1 евроляма.

возраст + травмы его мучают .........да скорее он закончит.....
Регистрация: 26.04.2017
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 09:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Цитата: serega_user
Да он фактически в любую команду РФПЛ может перейти, кроме ЦСКА и Спартака

в России вряд ли найдутся команды кроме Спама способные платить 3 евро за сезон.

Да ну?Рубин,Локо легко потянут 3 ляма евро.У них на балансе и более крупные контракты.А Данни стоит этих денег,один зенит ваш весной тащил..Еще год два поиграет на уровне.
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: нетрал
цска то чем не угодил? со спа все ясно...

Во-первых возраст. А во-вторых финансовые аппетиты Данни. Гинер вряд ли предложил бы ему больше 1 евроляма.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 09:36) #
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Цитата: serega_user
Цитата: ВИКНИКСОР
Мигель!Тула ждет тебя!

Да он фактически в любую команду РФПЛ может перейти, кроме ЦСКА и Спартака

цска то чем не угодил? со спа все ясно...
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:31) #
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Цитата: serega_user
Да он фактически в любую команду РФПЛ может перейти, кроме ЦСКА и Спартака

в России вряд ли найдутся команды кроме Спама способные платить 3 евро за сезон.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:27) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ВИКНИКСОР
Мигель!Тула ждет тебя!

Да он фактически в любую команду РФПЛ может перейти, кроме ЦСКА и Спартака


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 09:23) #
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online

Мигель!Тула ждет тебя!
Регистрация: 26.08.2010
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