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Христо Стоичков: Черчесов советовался со мной перед тем, как возглавить сборную России

Обладатель "Золотого мяча" и "Золотой бутсы" болгарин Христо Стоичков подчеркнул, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов обращался к нему за советом перед тем, как возглавить национальную команду.

– Вы знакомы со Станиславом Черчесовым?

– Это мой добрый приятель. Знаем друг друга 30 лет. Не помню, правда, забивал я ему или нет, но это не так важно. Станислав – хороший человек и сильный тренер. Мы с ним общались перед тем, как он возглавил сборную. Даже спрашивал у меня кое-каких советов.

Думаю, он сделает хорошую команду к чемпионату мира, найдет оптимальный состав. У него есть год. Хотя уверен, что частично мы увидим результат уже сейчас, на Кубке конфедераций. Хочу, чтобы российские болельщики гордились своей сборной, - передает слова Стоичкова "Чемпионат".
Теги: Сборная России Черчесов
Сегодня, 09:41
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