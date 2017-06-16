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Леонид Слуцкий: "Халлу" нужны еще 6-7 игроков
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий рассказал о том, какие позиции в команде нужно усилить.
"Нам нужен центральный защитник, возможно, даже два, левый защитник, два нападающих, возможно, еще один атакующий полузащитник. В целом
Я адаптирую свои схемы под игроков. Еще Брайан Клаф говорил – нет хороших и плохих игровых схем, есть хорошие и плохие игроки. Здесь то же самое.
У меня нет особой схемы, у меня есть особая схема для конкретного состава. И я должен полагаться на сильные стороны каждого игрока и прятать их слабые стороны", – цитирует Слуцкого "Sports.ru" со ссылкой на пресс-служба "Халла".
"Нам нужен центральный защитник, возможно, даже два, левый защитник, два нападающих, возможно, еще один атакующий полузащитник. В целом
нам нужны еще 6-7 игроков.
Я адаптирую свои схемы под игроков. Еще Брайан Клаф говорил – нет хороших и плохих игровых схем, есть хорошие и плохие игроки. Здесь то же самое.
У меня нет особой схемы, у меня есть особая схема для конкретного состава. И я должен полагаться на сильные стороны каждого игрока и прятать их слабые стороны", – цитирует Слуцкого "Sports.ru" со ссылкой на пресс-служба "Халла".
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