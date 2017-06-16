Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Леонид Слуцкий: "Халлу" нужны еще 6-7 игроков

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий рассказал о том, какие позиции в команде нужно усилить.

"Нам нужен центральный защитник, возможно, даже два, левый защитник, два нападающих, возможно, еще один атакующий полузащитник. В целом
нам нужны еще 6-7 игроков
.

Я адаптирую свои схемы под игроков. Еще Брайан Клаф говорил – нет хороших и плохих игровых схем, есть хорошие и плохие игроки. Здесь то же самое.

У меня нет особой схемы, у меня есть особая схема для конкретного состава. И я должен полагаться на сильные стороны каждого игрока и прятать их слабые стороны", – цитирует Слуцкого "Sports.ru" со ссылкой на пресс-служба "Халла".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 09:55
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Арес (Сегодня, 10:09) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
И красно-сизый гамбургер тоже нужен!


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 10:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Березуцкие,Игнашевич,Дзагоев.
..
Регистрация: 9.01.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.