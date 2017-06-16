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СМИ: "Амкар" подпишет защитника "Оренбурга" Михаила Сивакова

Защитник Михаил Сиваков не полетел с "Оренбургом" на сбор в Сербию.

В ближайшее время футболист может перейти в другой клуб. Ожидается, что защитник заключит контракт с "Амкаром", информирует "Матч ТВ".

Сиваков находится в статусе свободного агента.
Теги: Амкар Оренбург
Сегодня, 10:18
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Амкар ошибся с этим трансфером. Сиваков - не болгарин, как можно было бы подумать
Регистрация: 16.03.2010
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