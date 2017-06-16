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Робот Бакстер будет предсказывать результаты матчей Кубка конфедераций

17 июня на Робостанции на ВДНХ робот Бакстер попробует себя в роли футбольного предсказателя. Угадывать победителей предстоящих матчей Кубка конфедераций, который откроется матчем Россия - Новая Зеландия, робот будет с помощью своего технического зрения и программируемых рук-манипуляторов.

Каждый день за час до начала очередного матча перед роботом будут разложены три кубика - два с названиями команд, спрятанными внутри, так, чтобы робот не мог их прочитать, и один кубик с надписью "ничья". Проанализировав пространство вокруг с помощью трёх встроенных камер, робот выберет один из кубиков и передаст человеку для озвучивания.

Чемпионат
Сегодня, 10:24
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№5 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:24) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Кот в Эрмитаже, теперь еще робот... Кто еще будет? Может еще дух Нострадамуса всем стадионом вызывать будут? А в конце турнира в поражении сборной обвинять будут робота или кота? Футболисты же не виноваты, просто мы много ждем
Регистрация: 23.03.2016
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:05) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Saveger
Конечно. Обладатель технического зрения и программируемых рук-манипуляторов не может ошибаться

Думаешь стоит имущество продавать?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Интересно, есть долпаепы, которые хавают эту уйню?

Конечно. Обладатель технического зрения и программируемых рук-манипуляторов не может ошибаться
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:38) #
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Лучше бы Орлова привлекли - кубики перекладывать. Это прям его.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:29) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Интересно, есть долпаепы, которые хавают эту уйню?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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