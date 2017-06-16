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"Амкар" подписал контракт с вратарем Артуром Нигматуллиным

26-летний голкипер Артур Нигматуллин подписал контракт с "Амкаром" по схеме "2+1", информирует пресс-служба клуба. В прошлом сезоне Нигматуллин выступал за "Тосно".

- Нигматуллин провел очень хороший сезон, и у него было несколько предложений из клубов РФПЛ, - говорит исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов. – Но он сделал выбор в пользу нашего клуба, поскольку, по его мнению, именно здесь он сможет развиваться и прогрессировать.

В то же время, и нам был нужен именно такой голкипер, как Артур – достаточно опытный вратарь с российским паспортом, который, по мнению тренерского штаба "Амкара", далеко не полностью раскрыл свой потенциал. Надеюсь, наше сотрудничество окажется плодотворным, и "Амкар" станет для Артура главным клубом в его карьере.

Теги: Амкар
Сегодня, 10:43
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хомич, Нигматуллин. Амкару осталось доукомплектовать вратарскую линию Помазуном из ЦСКА
Регистрация: 16.03.2010
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