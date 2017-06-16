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"Амкар" подписал контракт с вратарем Артуром Нигматуллиным
26-летний голкипер Артур Нигматуллин подписал контракт с "Амкаром" по схеме "2+1", информирует пресс-служба клуба. В прошлом сезоне Нигматуллин выступал за "Тосно".
- Нигматуллин провел очень хороший сезон, и у него было несколько предложений из клубов РФПЛ, - говорит исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов. – Но он сделал выбор в пользу нашего клуба, поскольку, по его мнению, именно здесь он сможет развиваться и прогрессировать.
В то же время, и нам был нужен именно такой голкипер, как Артур – достаточно опытный вратарь с российским паспортом, который, по мнению тренерского штаба "Амкара", далеко не полностью раскрыл свой потенциал. Надеюсь, наше сотрудничество окажется плодотворным, и "Амкар" станет для Артура главным клубом в его карьере.
- Нигматуллин провел очень хороший сезон, и у него было несколько предложений из клубов РФПЛ, - говорит исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов. – Но он сделал выбор в пользу нашего клуба, поскольку, по его мнению, именно здесь он сможет развиваться и прогрессировать.
В то же время, и нам был нужен именно такой голкипер, как Артур – достаточно опытный вратарь с российским паспортом, который, по мнению тренерского штаба "Амкара", далеко не полностью раскрыл свой потенциал. Надеюсь, наше сотрудничество окажется плодотворным, и "Амкар" станет для Артура главным клубом в его карьере.
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