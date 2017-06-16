Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Тибо Куртуа отклонил предложение "Челси" о продлении контракта

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа отклонил первое предложение клуба о продлении контракта. Текущий контракт бельгийца с "Челси" действует до лета 2019 года.

За ситуацией следит мадридский "Реал", который готов побороться за игрока, передает "Газета.ru". В январе этого года мадридцы уже предлагали "Челси" €30 млн.
Теги: Куртуа Челси
Сегодня, 10:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.