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Сборная Новой Зеландии отменила тренировку на "Петровском"

Сборная Новой Зеландии отменила предматчевую тренировку на "Петровском", передает "Матч ТВ".

Причины такого решения пока неизвестны. Напомним, новозеландцы встретятся с командой России 18 июня в Санкт-Петербурге.
Сегодня, 10:57
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№7 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vit
что и там аммиаком прет...?


Свинной ЖЕЛЧЬЮ спартаковской!
Регистрация: 14.12.2016
№6 Написал: olega74 москва (Сегодня, 11:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Арес
Опять затопило? smile

опять заклинило?
Регистрация: 25.04.2009
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:20) #
  • +2
  •  (8)

Да они в регби приехали играть, а там ворота низкие какие-то, сетка на них, дерьмом несет откуда то...... - короче отменили.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: Арес (Сегодня, 11:11) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Опять затопило? smile


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:02) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Кубань»
Исправьте дату!


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№2 Написал: РоТоРVoLgOgRaD (Сегодня, 11:00) #
  • +1
  •  (5)

17!!!! ***

писдаболы
Регистрация: 15.06.2017
№1 Написал: vit (Сегодня, 10:59) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
что и там аммиаком прет...?


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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