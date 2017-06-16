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Криштиану Роналду может уйти из "Реала" из-за обвинений в неуплате налогов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может покинуть Мадрид, информирует А Воla.

Сообщается, что португальский форвард недоволен обвинениями испанской прокуратуры в неуплате налогов. Роналду уже уведомил президента клуба Флорентино Переса о своем желании уйти из команды.

Правоохранительные органы Испании утверждают, что Роналду уклонился от уплаты налогов на сумму в 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 11:41
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(0)
№6 Написал: Close M. city (Сегодня, 12:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А может не уйти.


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22\13
Регистрация: 25.01.2006
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да хорош, реал же и оплатит неустойку


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: nedva Russia (Сегодня, 12:00) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Желтая российская пресса хочет вывести из игры Рона и Португалию на КК-2017 laughing
Регистрация: 23.11.2009
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:53) #
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Болеет за:
ЦСКА
"Жадность фраера сгубила" (с)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
И что? Если уедет в Англию, то там можно не платить налоги?
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Великий футболист. Но какой же капризный и высокомерный.


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Регистрация: 1.03.2017
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