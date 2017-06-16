Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:29
"У меня такое же мнение, как у Вас, Владимир Владимирович". Газзаев на линии с Президентом (видео) (9)
"У меня такое же мнение, как у Вас, Владимир Владимирович". Газзаев на линии с Президентом (видео) (9)
07:50
Роман Зобнин: надеюсь, сборная России выйдет в плей-офф Кубка конфедераций, и всё хорошо будет. Черчесов - топ-тренер (2)
Роман Зобнин: надеюсь, сборная России выйдет в плей-офф Кубка конфедераций, и всё хорошо будет. Черчесов - топ-тренер (2)
Вчера 23:30
СМИ: Александр Кокорин женился (12)
СМИ: Александр Кокорин женился (12)
Вчера 23:30
Тони Пеннок стал помощником Леонида Слуцкого в "Халл Сити" (1)
Тони Пеннок стал помощником Леонида Слуцкого в "Халл Сити" (1)
Вчера 23:05
"Эвертон" заплатил €34 млн за вратаря Пикфорда (3)
"Эвертон" заплатил €34 млн за вратаря Пикфорда (3)
Вчера 22:42
Сергей Силкин: иностранцам в сборной России нечего делать (7)
Сергей Силкин: иностранцам в сборной России нечего делать (7)
Вчера 22:24
"Зенит" на сборе в Австрии провел первую тренировку (1)
"Зенит" на сборе в Австрии провел первую тренировку (1)
Вчера 22:10
"Зенит" и "Уотфорд" интересуются Марковичем (10)
"Зенит" и "Уотфорд" интересуются Марковичем (10)
Вчера 21:45
Новый левел? Готова ли сборная России к Кубку Конфедераций? (2)
Новый левел? Готова ли сборная России к Кубку Конфедераций? (2)
Вчера 21:44
Клаудио Раньери стал главным тренером "Нанта" (1)
Клаудио Раньери стал главным тренером "Нанта" (1)
Вчера 20:32
Защитник "Халла" за 20 млн перешел в "Лестер" (4)
Защитник "Халла" за 20 млн перешел в "Лестер" (4)
Криштиану Роналду может уйти из "Реала" из-за обвинений в неуплате налогов
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может покинуть Мадрид, информирует А Воla.
Сообщается, что португальский форвард недоволен обвинениями испанской прокуратуры в неуплате налогов. Роналду уже уведомил президента клуба Флорентино Переса о своем желании уйти из команды.
Правоохранительные органы Испании утверждают, что Роналду уклонился от уплаты налогов на сумму в 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год.
Сообщается, что португальский форвард недоволен обвинениями испанской прокуратуры в неуплате налогов. Роналду уже уведомил президента клуба Флорентино Переса о своем желании уйти из команды.
Правоохранительные органы Испании утверждают, что Роналду уклонился от уплаты налогов на сумму в 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.