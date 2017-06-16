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Юрий Семин: жду от игроков "Локомотива" самоотдачи в каждой тренировке

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал первую тренировку команды после отпуска.

"Во-первых, поздравляю всех с началом работы! Нас ждет много событий – впереди Суперкубок, чемпионат России, Лига Европы. Я жду от всех самоотдачи в каждой тренировке, в каждом эпизоде, в каждой игре.

Состоянием игроков я доволен. Оно близко к оптимальному. И набрать форму должны достаточно быстро. Настроение тоже у всех отличное, мы работали сегодня с огромным энтузиазмом! Надо, чтобы так продолжалось и дальше", - цитирует Семина официальный сайт "Локо".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 11:56
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