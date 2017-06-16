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Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций
Российские исполнители Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"Это две тысячи артистов, которые примут участие в церемонии открытия. Она начнется за два часа до матча Россия – Новая Зеландия. Мы приглашаем обладателей билетов прийти в 16:00. На церемонии будут показаны все наши города. В ней примут участие такие артисты, как Алсу, Лазарев, DJ Smash.
Мы занимались подготовкой (к турниру) на протяжении шести лет. Четыре стадиона, 12 тренировочных площадок и одна база для арбитров. 262 бесплатных поезда, которые осуществляют бесплатное перемещение обладателей билетов.
Вчера были отправлены первые поезда, сегодня еще шесть поездов. Это тысячи туристов, которые могут посетить нашу страну без виз. Это шесть тысяч волонтеров и десятки тысяч людей, вовлеченных в программу подготовки", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
"Это две тысячи артистов, которые примут участие в церемонии открытия. Она начнется за два часа до матча Россия – Новая Зеландия. Мы приглашаем обладателей билетов прийти в 16:00. На церемонии будут показаны все наши города. В ней примут участие такие артисты, как Алсу, Лазарев, DJ Smash.
Мы занимались подготовкой (к турниру) на протяжении шести лет. Четыре стадиона, 12 тренировочных площадок и одна база для арбитров. 262 бесплатных поезда, которые осуществляют бесплатное перемещение обладателей билетов.
Вчера были отправлены первые поезда, сегодня еще шесть поездов. Это тысячи туристов, которые могут посетить нашу страну без виз. Это шесть тысяч волонтеров и десятки тысяч людей, вовлеченных в программу подготовки", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
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