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Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций

Российские исполнители Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Это две тысячи артистов, которые примут участие в церемонии открытия. Она начнется за два часа до матча Россия – Новая Зеландия. Мы приглашаем обладателей билетов прийти в 16:00. На церемонии будут показаны все наши города. В ней примут участие такие артисты, как Алсу, Лазарев, DJ Smash.

Мы занимались подготовкой (к турниру) на протяжении шести лет. Четыре стадиона, 12 тренировочных площадок и одна база для арбитров. 262 бесплатных поезда, которые осуществляют бесплатное перемещение обладателей билетов.

Вчера были отправлены первые поезда, сегодня еще шесть поездов. Это тысячи туристов, которые могут посетить нашу страну без виз. Это шесть тысяч волонтеров и десятки тысяч людей, вовлеченных в программу подготовки", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Сегодня, 12:17
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№6 Написал: All_my Москва (Сегодня, 13:59) #
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«Спартак»
Цитата: Арес
Там у тебя в списке - половина давно жмуры


Так этож из песни


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010
№5 Написал: Арес (Сегодня, 13:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ой, 6ляяяяяя laughing С самого старта в говно чтоб окунулись

Цитата: All_my
А где же

Там у тебя в списке - половина давно жмуры


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№4 Написал: All_my Москва (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
А где же "Кино", где "Алиса", где "Облачный край"?
Где "Альянс", "Звуки Му", где "Кофе", где "Чайф",
Где "Ноль", где "Зоопарк", где "Ночной проспект",
Где "Гражданская оборона"? Да её в помине нет!
Эстрадная песня, в натуре я очень тащусь!


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010
№3 Написал: grisha (Сегодня, 12:34) #
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«Зенит»
Какая пакость - значит, и кубок будет такой же ((((
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
придется завтра опоздать)
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Scoter дом (Сегодня, 12:21) #
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«Зенит»
А Филя с Алкой уже не проходят в основу?)
Регистрация: 26.09.2006
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