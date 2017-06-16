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Виталий Мутко: поле на "Крестовском" нужно выкатывать, либо менять каждые 3-4 месяца

Решение относительно выкатного поля на "Стадионе Санкт-Петербург", который в 2018 году примет матчи чемпионата мира, будет принято после Кубка конфедераций.

Существуют два варианта - либо делать выкатное поле, либо каждые два-три месяца менять газон, заявил президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Что касается выкатного поля, то мы решение примем, есть определенные нюансы. Я хотел бы надеяться, что все запланированные системы должны работать. Если поле планируют выкатывать, то оно должно выкатываться.

Мы вернемся к этому вопросу после Кубка конфедераций. Путей два - либо делать выкатное поле, либо каждые 2-3 месяца менять газон. Решение мы найдем после Кубка конфедераций.

Стадион абсолютно готов. Вопрос наследия - после Кубка конфедераций стадион перейдет во владение "Зенита". Мы рассчитываем, что клуб будет играть", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 12:37
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№34 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:01) #
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online

Цитата: Арес
Лужники - пример не климата, и не крыши, а пример ХРЕНОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ - и ничего больше.


Ну, конечно, Илюша, тебе лучше знать, ты же у нас великий "проектор"... laughing
Регистрация: 26.01.2007
№33 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:57) #
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online

верю, стадион достроят к концу 2018 года
Регистрация: 20.04.2016
№32 Написал: Арес (Сегодня, 13:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Тогда при чем тут "климатические" сравнения с Петровским?

Это значит, что поле в тех же климатических условиях, что и на Петровском, НО - стадион ХРЕНОВО СПРОЕКТИРОВАН!
Лужники - пример не климата, и не крыши, а пример ХРЕНОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ - и ничего больше. А Мудко упирал на то, что газон может быть только выкатным - из-за КЛИМАТА


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№31 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урфин
Цитата: Miss_Z
это они еще до крыши не добрались. крыша должна быть закрывающаяся. либо ее надо закрывать, либо менять каждые 3-4 месяца.

не понимаю,в чем профит для сбг-болельщицы хоть чем-то походить на вонючих свиней?

с выдвижной крышей все в порядке.как и с выдвижным полем.проблема в том,что(не первый раз приходится уже говорить об этом)на месте территории крестовского,куда должно выкатываться поле,находятся временные павильоны к кк и чм.полю тупо некуда выкатываться.и если павильоны не перенесут до чм в другое место,поляна,само собой,придёт через некоторое время в негодность,как и лужа в свое время.

другое дело,что дегенерату,придумавшему именно там расположить сооружения,надо вменить за свой счёт их оттуда перенести в другое место.

много слов мысли мало. Вам стадион построили на том же месте, где стоял стадион Кирова. Рассказать что с ним случилось? Или ты считаешь дураками тех, кто принял решение строить на этом месте? Все сделано с расчетом на то, чтобы похоронить вместе со стадионом многомиллиардные махинации.
Регистрация: 2.08.2010
№30 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:53) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Урфин
с выдвижной крышей все в порядке.как и с выдвижным полем.проблема в том,что(не первый раз приходится уже говорить об этом)на месте территории крестовского,куда должно выкатываться поле,находятся временные павильоны к кк и чм.

Временные к ЧМ? Не рановато ли?
А если к КК временные, то после турнира уберут же, да?
А так то смешно, конечно. Временные павильоны нам дороже смены газона раз в квартал.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№29 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:52) #
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online

Цитата: Арес
Тут изначально строили крытый и с крышей.


Тогда при чем тут "климатические" сравнения с Петровским?
Регистрация: 26.01.2007
№28 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 13:48) #
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Цитата: Miss_Z
это они еще до крыши не добрались. крыша должна быть закрывающаяся. либо ее надо закрывать, либо менять каждые 3-4 месяца.

не понимаю,в чем профит для сбг-болельщицы хоть чем-то походить на вонючих свиней?

с выдвижной крышей все в порядке.как и с выдвижным полем.проблема в том,что(не первый раз приходится уже говорить об этом)на месте территории крестовского,куда должно выкатываться поле,находятся временные павильоны к кк и чм.полю тупо некуда выкатываться.и если павильоны не перенесут до чм в другое место,поляна,само собой,придёт через некоторое время в негодность,как и лужа в свое время.

другое дело,что дегенерату,придумавшему именно там расположить сооружения,надо вменить за свой счёт их оттуда перенести в другое место.
Регистрация: 21.09.2008
№27 Написал: Арес (Сегодня, 13:45) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Затем сделали крышу

Крышу делалбо*б Лужок на стадионе, изначально спроектированом открытым - он тупо не подходит для крыши. Тут изначально строили крытый и с крышей. Где взяли такого уепана, который сконструячил хреновый стадион? С натуральным газоном и крышей - в Скандинавии полно, к примеру. Почему не построили ТАКОЙ ЖЕ? Ответ: понты голимые, питерско-газпромовские.
С Лужей не равняй - там именно стадион изначально по-другому спроектирован был


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№26 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 13:38) #
  • +1
  •  (1)

Молодцы товарищ Мудко и ко, выкатили себе бабло за выкатное поле.
Регистрация: 2.03.2017
№25 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:33) #
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online

Цитата: Арес
Более того, и на Петровском. Там что, климат другой?


Раньше Лужники были "очень большим Петровским". Затем сделали крышу. К чему это привело? Хотя и климат не изменился...
Регистрация: 26.01.2007
№24 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:32) #
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online

А демонтировать не дешевле будет?
Регистрация: 20.03.2017
№23 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 13:32) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Miss_Z
это они еще до крыши не добрались. крыша должна быть закрывающаяся. либо ее надо закрывать, либо менять каждые 3-4 месяца. потом еще с метро же вопрос не решен. так что вариантов там еще масса...

это пять+++++++++++++ mask
Регистрация: 18.07.2011
№22 Написал: vitalij1962 (Сегодня, 13:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А главный в паханате вчера так красиво рисовал ...
Регистрация: 18.09.2011
№21 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 13:29) #
  • 0
  •  (0)
online

Вот же бл.и!!
Регистрация: 17.12.2015
№20 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 13:23) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Сталина на это ворье нет rage
Регистрация: 3.02.2011
№19 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:15) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как в анекдоте. У тебя два пути будет, выберешь второй считай пропал.
Регистрация: 5.04.2017
№18 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 13:12) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
это они еще до крыши не добрались. крыша должна быть закрывающаяся. либо ее надо закрывать, либо менять каждые 3-4 месяца. потом еще с метро же вопрос не решен. так что вариантов там еще масса...


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№17 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:11) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Странное дело, почему не дать по голове, чтоб она в трусы выпала тому гению, который дал команду палатки для прессы на месте поля ставить????



На самом деле, чтоб разобраться в данном вопросе не надо быть министром (хотя он похоже не в курсе, не его уровень наверное)

страничный документ "Руководство FIFA по требованиям к стадионам. ЧМ Чемпионат мира по футболу 2018". Там есть раздел "70.36.40.10. Требования к площади и зоне вещателей", где написано что "Администрация стадиона обязуется запланировать (для
письменного утверждение FIFA) и предоставить площадь, необходимую для зоны вещания"... а уже потом ФИФА обязуется "определить точный размер и местоположение зоны вещателей и площадь, необходимую для Чемпионата мира по футболу FIFA" и дать чертежи. Зона, кстати, 6 тысяч кв. метров (асфальтированных или мощеных), поэтому наши и предложили площадку выкатного поля. На остальных стадионах ЧМ 2018 такой площадки нет, а зона вещания - есть.

Кстати: травка ровная, красивая, прошитая, посмотрим как держит.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:06) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Самое забавное, что в России нет коррупции.
Нету её, как вида, как явления.
Поэтому и результатов борьбы с коррупцией в России не наблюдается, потому что борются с тем, чего нет.
Как можно дать результат, отталкиваясь от того ,чего нет?
Потому коррупции в России нет.
Это не наш метод.
Коррупция- это для других стран.

В России же есть наглое, беспардонное, безнаказанное разворовывание Страны паханатом, дорвавшимся до власти, рвущим страну на куски, и считающим Россию своей личной собственностью.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№15 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:02) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
КАД ремонтируют постоянно, беспрерывно. Поле давайте раз в 3 месяца, а лучше после КК стадион признать непригодным к эксплуатации , снести и срочно построить новый к ЧМ!

Бл...как язык поворачивается у него говорить такое...


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№14 Написал: Шмайхель (Сегодня, 12:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Почему на стадионах Федуна, Гинера, Галицкого не надо ничего выкатывать и менять так часто?
Тут как раз всё просто - они строили на свои средства , а в Питере , на государственные..,а раз государственные - значит ничьи , причастные к этому действу не слабо набили карманы ..,а на постройку стадиона пошёл самый дешман - вот его(стадион) и будут теперь адаптировать....до самого сноса.


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№13 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
lisenok Иваново,Лучший вариант - откатное поле! laughing зачет
Регистрация: 21.07.2011
№12 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:52) #
  • +1
  •  (5)

Короче, оптимизировать, перепроектировать, реконструировать.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№11 Написал: Kostik (Сегодня, 12:51) #
  • 0
  •  (4)

Хороший вариант менять каждый месяц)))
Регистрация: 20.03.2008
№10 Написал: Арес (Сегодня, 12:50) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Почему на стадионах Федуна, Гинера, Галицкого не надо ничего выкатывать и менять так часто?

Более того, и на Петровском. Там что, климат другой?


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№9 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:49) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
каждые 3-4 месяца

каждые 2-3 месяца.. в заголовке попутали.. у наших пильщиков темпы работы выше
Регистрация: 16.03.2010
№8 Написал: Арес (Сегодня, 12:49) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
БЛД, что значит ДЕЛАТЬ? А что, раньше ДЕЛАЛИ - НЕвыкатное?
Питерское ворье


--------------------
Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:48) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Раньше о подобных вещах хоть немного стыдились говорить, а теперь в открытую заявляют об очередном распиле бюджета каждые 3-4 месяца, прикрываясь некачественным газоном. Почему на стадионах Федуна, Гинера, Галицкого не надо ничего выкатывать и менять так часто?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:47) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
а можно сделать выкатного вице-премьера или менять его каждые 2-3 месяца???

Выкатить- то его можно.
Но как его распилить ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 12:47) #
  • +3
  •  (5)
online

За такое поле и такую работу тебе и твоей банде нужно яйца откатать.
Регистрация: 26.08.2010
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