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Майкон стал игроком "Антальяспора"

"Антальяспор" подписал контракт с нападающим "Локомотива" Майконом, передает официальный сайт турецкого клуба. Соглашение рассчитано на три года.

Напомним, "Локомотив" по завершении сезона не стал продлевать контракт с бразильцем.
Теги: Майкон Локомотив Трансферы
Сегодня, 12:56
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№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:57) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Спасибо за все и удачи. Пора было искать новый вызов.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 13:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Scoter,
Чорлука давно был disappointed


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№3 Написал: boralex саратов (Сегодня, 13:41) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи, Майк!! Жаль,что ушёл.. У нас полно менее нужных игроков..


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: Scoter дом (Сегодня, 13:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
molzino,

Усиления давно в Локо не было,зато все хотят чтобы Палыч в тройку хотя бы попал. каким макаром тока непонятно ,как бы судьба Динамо не коснулась Локо. из хороших трансферов могу разве что Чорлуку отметить
Регистрация: 26.09.2006
№1 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Потерь много , а вот усиления пока ни какого . Стар перов оставляют. А Майконище отдали .
Регистрация: 23.03.2015
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