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Андрей Червиченко: с Калитвинцевым "Динамо" вряд ли сможет бороться за что-то выше восьмого места

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал свое мнение по поводу трансферной политике московского "Динамо".

"Процессы, происходящие в "Динамо", никогда не понятны. Предположу, что с Калитвинцевым оно вряд ли сможет бороться за что-то выше восьмого места. Вандерсон, Шуньич - люди не для больших задач.

Нужно заострять внимание на молодых, как это сделал "Спартак", купив Джикию. Человек за короткий период прибавил минимум в два раза. "Динамо" лучше сосредоточиться на таких вот ребятах. Путь дорогих покупок клуб уже прошел и серьезно обжегся", - передает слова Червиченко "Советский спорт".
Теги: Червиченко Динамо
Сегодня, 13:25
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№2 Написал: Арес (Сегодня, 13:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
Впервые положительно о Спартаке высказался.

Видно спросонок


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:34) #
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online

Срочно скорую Червиченко! Впервые положительно о Спартаке высказался.
Регистрация: 20.03.2017
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