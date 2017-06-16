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Сборная России сыграет с Бразилией в 2018 году

Сборная России сыграет товарищеский матч с Бразилией в 2018 году, сообщил вице-премьер России Виталий Мутко.

"Бразилия - наше все. Обязательно сборная России будет играть с Бразилией в следующем году. Мы этого очень хотим, и Бразилия тоже.

Это можно будет сделать. А вот когда - мы с ними еще говорим, пока не могу сказать. Но переговоры близки к завершению. Но мы обязательно сделаем такой матч", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Сборная России Мутко
Сегодня, 13:41
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