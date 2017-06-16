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Крис Вуд: "Халл Сити" со Слуцким будет бороться за выход в АПЛ

Нападающий "Лидс Юнайтед" и сборной Новой Зеландии Крис Вуд прокомментировал назначение Леонида Слуцкого в "Халл Сити".

"Слуцкий хороший тренер. Я играю в "Лидсе", и "Халл" будет конкурентом за выход в Премьер-лигу", - передаёт слова Вуда "Чемпионат".
Теги: Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 13:54
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:56) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вообще у них два варианта. Либо да, либо они говно.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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