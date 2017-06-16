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Майкон: буду и дальше болеть за "Локомотив"

Нападающий Майкон, который перешел из "Локомотива" в "Антальяспор" поблагодарил болельщиков железнодорожников.

"Всем большое спасибо! Буду и дальше болеть за команду. "Локомотив" навсегда в моем сердце", - сказал Майкон.

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Теги: Майкон Локомотив
Сегодня, 13:56
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Мы за тобой тоже последим.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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