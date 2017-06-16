Майкон: буду и дальше болеть за "Локомотив"

Нападающий Майкон, который перешел из "Локомотива" в "Антальяспор" поблагодарил болельщиков железнодорожников."Всем большое спасибо! Буду и дальше болеть за команду. "Локомотив" навсегда в моем сердце", - сказал Майкон.