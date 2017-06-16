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Наставник сборной Новой Зеландии: мы не боимся Россию и хотим победить
Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон настраивает своих подопечных на победу в стартовом матче Кубка конфедераций со сборной России.
"Мы готовы на 100%. У нас была хорошая подготовка, вся команда настроена позитивно. Наши цели не изменились: мы хорошая команда, мы по-другому выстраивали подготовку и выбирали соперников. Цель – внести свой значительный вклад.
Мы оптимистично настроены перед стартом Кубка конфедераций. Мы приехали сюда не для того, чтобы просто радоваться жизни, а чтобы побеждать. Первая игра с Россией, и мы хотим победить. После этого подойдем с таким же настроем ко второму матчу. Никто не приехал бы сюда с другим настроем.
Смолов самый опасный у России? Не помню, чтобы кто-то из игроков обсуждал Смолова. Это очень хороший игрок. Но мы знаем, что есть еще три-четыре очень хороших атакующих игрока.
Мы относимся к команде с таким же уважением, как и к другим командам. Мы готовимся должным образом. Но мы никого не боимся. У них была хорошая подготовка, но мы никого не боимся", - цитирует тренера "Р-Спорт".
"Мы готовы на 100%. У нас была хорошая подготовка, вся команда настроена позитивно. Наши цели не изменились: мы хорошая команда, мы по-другому выстраивали подготовку и выбирали соперников. Цель – внести свой значительный вклад.
Мы оптимистично настроены перед стартом Кубка конфедераций. Мы приехали сюда не для того, чтобы просто радоваться жизни, а чтобы побеждать. Первая игра с Россией, и мы хотим победить. После этого подойдем с таким же настроем ко второму матчу. Никто не приехал бы сюда с другим настроем.
Смолов самый опасный у России? Не помню, чтобы кто-то из игроков обсуждал Смолова. Это очень хороший игрок. Но мы знаем, что есть еще три-четыре очень хороших атакующих игрока.
Мы относимся к команде с таким же уважением, как и к другим командам. Мы готовимся должным образом. Но мы никого не боимся. У них была хорошая подготовка, но мы никого не боимся", - цитирует тренера "Р-Спорт".
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