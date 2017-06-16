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"Халл Сити" опубликовал GIF-ролик с Леонидом Слуцким

"Халл Сити" в честь 30-летия GIF-формата опубликовал изображение с главным тренером Леонидом Слуцким.

Напомним, руководство "тигров" надеется с помощью российского специалиста вернуться в премьер-лигу.

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Теги: Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 14:21
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