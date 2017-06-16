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Денис Глушаков занял первое место в медиарейтинге игроков сборной России
Капитан "Спартака" Денис Глушаков возглавил медиарейтинг футболистов сборной России по итогам мая.
На втором месте расположился нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Тройку лидеров рейтинга замкнул голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.
Первая десятка медиарейтинга футболистов сборной России в мае выглядит следующим образом:
1. Денис Глушаков ("Спартак") — 75 723,3 (медиаиндекс);
2. Артем Дзюба ("Зенит") — 50 887,0;
3. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 38 460,0;
4. Федор Смолов ("Краснодар") – 37 777,0;
5. Роман Зобнин ("Спартак") – 28 561,1;
6. Александр Самедов ("Спартак") – 22 215,0;
7. Алексей Миранчук ("Локомотив") – 21 503,0;
8. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 21 061,1;
9. Георгий Джикия ("Спартак") – 19 971,0;
10. Марио Фернандес (ЦСКА) – 19 683,0.
Р-Спорт
На втором месте расположился нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Тройку лидеров рейтинга замкнул голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.
Первая десятка медиарейтинга футболистов сборной России в мае выглядит следующим образом:
1. Денис Глушаков ("Спартак") — 75 723,3 (медиаиндекс);
2. Артем Дзюба ("Зенит") — 50 887,0;
3. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 38 460,0;
4. Федор Смолов ("Краснодар") – 37 777,0;
5. Роман Зобнин ("Спартак") – 28 561,1;
6. Александр Самедов ("Спартак") – 22 215,0;
7. Алексей Миранчук ("Локомотив") – 21 503,0;
8. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 21 061,1;
9. Георгий Джикия ("Спартак") – 19 971,0;
10. Марио Фернандес (ЦСКА) – 19 683,0.
Р-Спорт
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