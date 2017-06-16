Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Денис Глушаков занял первое место в медиарейтинге игроков сборной России

Капитан "Спартака" Денис Глушаков возглавил медиарейтинг футболистов сборной России по итогам мая.

На втором месте расположился нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Тройку лидеров рейтинга замкнул голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

Первая десятка медиарейтинга футболистов сборной России в мае выглядит следующим образом:

1. Денис Глушаков ("Спартак") — 75 723,3 (медиаиндекс);
2. Артем Дзюба ("Зенит") — 50 887,0;
3. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 38 460,0;
4. Федор Смолов ("Краснодар") – 37 777,0;
5. Роман Зобнин ("Спартак") – 28 561,1;
6. Александр Самедов ("Спартак") – 22 215,0;
7. Алексей Миранчук ("Локомотив") – 21 503,0;
8. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 21 061,1;
9. Георгий Джикия ("Спартак") – 19 971,0;
10. Марио Фернандес (ЦСКА) – 19 683,0.

Р-Спорт
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 14:26
Напечатать
7
(2)
№7 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
как дети, а у вас, а у вас)
Регистрация: 17.05.2013
№6 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 15:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
Рейтинги это для голубого чухонского стада
Регистрация: 20.05.2017
№5 Написал: debil (Сегодня, 15:02) #
  • -2
  •  (2)

Рейтинг наш один 60 какоето место вот очем надо помнить Глушакову и компании.
Регистрация: 30.06.2016
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:42) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
и кто теперь главный клоун???)))

все что связано с зенитом


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Campos Москва (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
и кто теперь главный клоун???)))

Пока продолжают быть Фурсенко и Миллер с презентации Манчини.
Регистрация: 26.12.2008
№2 Написал: vit (Сегодня, 14:36) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
и кто теперь главный клоун???)))

ты....


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:30) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
и кто теперь главный клоун???)))
Регистрация: 17.05.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.