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Роман Зобнин: надеюсь, сборная России выйдет в плей-офф Кубка конфедераций, и всё хорошо будет. Черчесов - топ-тренер (4)
Роман Зобнин: надеюсь, сборная России выйдет в плей-офф Кубка конфедераций, и всё хорошо будет. Черчесов - топ-тренер (4)
Александр Мостовой: для молодых игроков сборной Кубок конфедераций - это супер!
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о шансах национальной команды на стартующем Кубке конфедераций.
"Наша сборная является фаворитом в матче с Новой Зеландией и, скорее всего, победит, поэтому я не питаю иллюзий по этому поводу. Защита - козырь нашей сборной. Как мы видим, под руководством Станислава Черчесова сборная играет с пятью защитниками, иногда к ним присоединяется пара игроков оборонительного плана.
Мне кажется, он правильно делает, потому что предыдущий опыт главного тренера сборной Леонида Слуцкого, который избрал тактики атакующего футбола на чемпионате Европы, всё прекрасно показал.
Многого от нашей сборной не ожидаю, турнир проходит в три-четыре игры, выйти из группы – уже полуфинал и финал. Если выйдем из группы - это будет отличный результат.
Для молодых игроков опыт участия в Кубке конфедераций перед чемпионатом мира - это супер! Посмотреть, попробовать свои силы в играх на таком высоком уровне, тем более в родных стенах – это будет отличной практикой", - цитирует Мостового "Чемпионат".
"Наша сборная является фаворитом в матче с Новой Зеландией и, скорее всего, победит, поэтому я не питаю иллюзий по этому поводу. Защита - козырь нашей сборной. Как мы видим, под руководством Станислава Черчесова сборная играет с пятью защитниками, иногда к ним присоединяется пара игроков оборонительного плана.
Мне кажется, он правильно делает, потому что предыдущий опыт главного тренера сборной Леонида Слуцкого, который избрал тактики атакующего футбола на чемпионате Европы, всё прекрасно показал.
Многого от нашей сборной не ожидаю, турнир проходит в три-четыре игры, выйти из группы – уже полуфинал и финал. Если выйдем из группы - это будет отличный результат.
Для молодых игроков опыт участия в Кубке конфедераций перед чемпионатом мира - это супер! Посмотреть, попробовать свои силы в играх на таком высоком уровне, тем более в родных стенах – это будет отличной практикой", - цитирует Мостового "Чемпионат".
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