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СМИ: Ари в следующем сезоне будет выступать за "Локомотив"
"Локомотив" договорился с "Краснодаром" о переходе нападающего Ари, который весной выступал за москвичей на правах аренды.
Сообщается, что бразилец согласовал с "Локо" контракт сроком на один год. Сейчас Ари находится в Москве, он может присоединиться к железнодорожникам на сборе в Австрии уже в ближайшие дни, информирует "СЭ".
Сообщается, что бразилец согласовал с "Локо" контракт сроком на один год. Сейчас Ари находится в Москве, он может присоединиться к железнодорожникам на сборе в Австрии уже в ближайшие дни, информирует "СЭ".
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