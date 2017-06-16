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СМИ: Ари в следующем сезоне будет выступать за "Локомотив"

"Локомотив" договорился с "Краснодаром" о переходе нападающего Ари, который весной выступал за москвичей на правах аренды.

Сообщается, что бразилец согласовал с "Локо" контракт сроком на один год. Сейчас Ари находится в Москве, он может присоединиться к железнодорожникам на сборе в Австрии уже в ближайшие дни, информирует "СЭ".
Теги: Ари Трансферы Локомотив
Сегодня, 15:33
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