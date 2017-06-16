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Виталий Мутко: самоучитель, подаренный Путиным, выучил от корки до корки
Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко рассчитывает на успех сборной России на Кубке конфедераций и поддержку болельщиков.
– Как оцениваете шансы сборной России на турнире? Какой видите его спортивную составляющую?
– Очень увлекательной, интригующей и интересной. Здесь будут лучшие команды континентов. Сборная Португалии во главе с Роналду сейчас в Казани. Её присутствие вызывает повышенный ажиотаж в городе. Сборная Германии есть сборная Германии – они чемпионы мира, нацеленные на самый высокий результат. Сборная России выступит как хозяйка турнира. Команды Мексики и Чили очень интересны. Санчес, Видаль – это же мировые звёзды, игра которых доставляет удовольствие болельщикам. Камерун, Новая Зеландия – да все команды очень любопытные… Скоротечный турнир будет непредсказуем по результату, но очень интересным. Даже на товарищеских играх сборные, приехавшие в Россию, демонстрировали выдающийся футбол. Мы встали на путь обновления команды. У нас новый растущий главный тренер. Всего девять игроков представляют ту сборную, которая играла на Евро. Команде нужна поддержка болельщиков, уверенность в себе, опыт официального турнира. Сборная проделала колоссальную работу. У неё есть характер и огромное желание проявить себя. Надеюсь, что сборная порадует болельщиков игрой, самоотдачей, желанием. Будем рассчитывать на успех и поддержку болельщиков.
– В прошедшем сезоне были сообщения о 89 инцидентах, связанных с дискриминацией на клубном турнире в России. Беспокоит ли вас это?
– Мы благодарны ФИФА и с пониманием относимся к решению применить более жёсткую систему контроля дискриминации именно на турнире в России. Для нас это ответственность, вызов и, я считаю, верное решение. ФИФА бескомпромиссно борется с дискриминацией во всём мире. Мы в этом году применяли аналогичные меры, более жёсткие. Вместе с нашими коллегами, которые мониторят эту ситуацию в России, отслеживаем происходящее. РФС ввёл комиссара по борьбе с расизмом, мы ужесточили требования регламента. В последнее время проблема не такая острая и системная, как было раньше. В российском чемпионате играют иностранные футболисты, больших сложностей мы не видим. Будем всячески поддерживать ФИФА.
– Как вы отреагируете, если будут какие-то демонстрации, протесты на улицах?
– Не знаю, что вы вкладываете в этот вопрос. У нас нет почвы для протестов, подобной той, что была в Бразилии. В России спокойная стабильная общественно-политическая ситуация, никаких проблем не вижу.
– Вы обещали, что к ЧМ повысите уровень английского. Как ваши успехи? Пользуетесь ли самоучителем, подаренным вам Владимиром Путиным?
– Выучил его от корки до корки – этими фразами и говорю. Мой разговорный английский достаточен, чтобы поговорить на футбольные темы. Но мне, конечно, сложно следовать за Сорокиным с его блестящим английским, а так – общаюсь, двигаюсь.
– Будет ли запрос от РФС на ту технику, которая будет использована по ходу Кубка конфедераций (системы видеопомощи арбитрам, автоматического определения гола)?
– Такой запрос сделан, мы его давно направили. Конечно, хотели бы использовать, не демонтировать оборудование на четырёх стадионах, попросить ФИФА об этом. Технические средства должны помочь достигнуть более эффективного результата. Мы готовы подписать соглашения, оплатить работу. Кроме того, Краснодар тоже хочет поставить такую же систему. Будем делать новый регламент, обучать людей, персонал.
Матч ТВ
– Как оцениваете шансы сборной России на турнире? Какой видите его спортивную составляющую?
– Очень увлекательной, интригующей и интересной. Здесь будут лучшие команды континентов. Сборная Португалии во главе с Роналду сейчас в Казани. Её присутствие вызывает повышенный ажиотаж в городе. Сборная Германии есть сборная Германии – они чемпионы мира, нацеленные на самый высокий результат. Сборная России выступит как хозяйка турнира. Команды Мексики и Чили очень интересны. Санчес, Видаль – это же мировые звёзды, игра которых доставляет удовольствие болельщикам. Камерун, Новая Зеландия – да все команды очень любопытные… Скоротечный турнир будет непредсказуем по результату, но очень интересным. Даже на товарищеских играх сборные, приехавшие в Россию, демонстрировали выдающийся футбол. Мы встали на путь обновления команды. У нас новый растущий главный тренер. Всего девять игроков представляют ту сборную, которая играла на Евро. Команде нужна поддержка болельщиков, уверенность в себе, опыт официального турнира. Сборная проделала колоссальную работу. У неё есть характер и огромное желание проявить себя. Надеюсь, что сборная порадует болельщиков игрой, самоотдачей, желанием. Будем рассчитывать на успех и поддержку болельщиков.
– В прошедшем сезоне были сообщения о 89 инцидентах, связанных с дискриминацией на клубном турнире в России. Беспокоит ли вас это?
– Мы благодарны ФИФА и с пониманием относимся к решению применить более жёсткую систему контроля дискриминации именно на турнире в России. Для нас это ответственность, вызов и, я считаю, верное решение. ФИФА бескомпромиссно борется с дискриминацией во всём мире. Мы в этом году применяли аналогичные меры, более жёсткие. Вместе с нашими коллегами, которые мониторят эту ситуацию в России, отслеживаем происходящее. РФС ввёл комиссара по борьбе с расизмом, мы ужесточили требования регламента. В последнее время проблема не такая острая и системная, как было раньше. В российском чемпионате играют иностранные футболисты, больших сложностей мы не видим. Будем всячески поддерживать ФИФА.
– Как вы отреагируете, если будут какие-то демонстрации, протесты на улицах?
– Не знаю, что вы вкладываете в этот вопрос. У нас нет почвы для протестов, подобной той, что была в Бразилии. В России спокойная стабильная общественно-политическая ситуация, никаких проблем не вижу.
– Вы обещали, что к ЧМ повысите уровень английского. Как ваши успехи? Пользуетесь ли самоучителем, подаренным вам Владимиром Путиным?
– Выучил его от корки до корки – этими фразами и говорю. Мой разговорный английский достаточен, чтобы поговорить на футбольные темы. Но мне, конечно, сложно следовать за Сорокиным с его блестящим английским, а так – общаюсь, двигаюсь.
– Будет ли запрос от РФС на ту технику, которая будет использована по ходу Кубка конфедераций (системы видеопомощи арбитрам, автоматического определения гола)?
– Такой запрос сделан, мы его давно направили. Конечно, хотели бы использовать, не демонтировать оборудование на четырёх стадионах, попросить ФИФА об этом. Технические средства должны помочь достигнуть более эффективного результата. Мы готовы подписать соглашения, оплатить работу. Кроме того, Краснодар тоже хочет поставить такую же систему. Будем делать новый регламент, обучать людей, персонал.
Матч ТВ
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