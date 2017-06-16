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Станислав Черчесов: президент заметил прогресс, значит он за нами внимательно наблюдает

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который надеется увидеть у игроков на Кубке конфедераций стремлением к победе.

"Мы естественно всё наблюдаем и читаем. Если президент говорит на таком форуме, то значит мы не безразличны.

Президент заметил прогресс, выходит он за нами внимательно наблюдает, желает успеха", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 15:53
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