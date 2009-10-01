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Владимир Путин посетит матч Россия – Новая Зеландия

Президент России Владимир Путин посетит матч-открытие Кубка конфедераций-2017 Россия – Новая Зеландия в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Игра состоится 17 июня на "Санкт-Петербург Арене".

Р-Спорт
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:57
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4
(1)
№4 Написал: Виталий Роков (Сегодня, 16:58) #
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Регистрация: 16.06.2017
№3 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 16:42) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Bairys
tfu,
еще и открытие в 16:00.
Надо уже к трем минимум подтягиваться

официальное открытие уже в 16 начнется?
кормить то хоть будут интересно, а то на полдня получается туда
Регистрация: 18.08.2013
№2 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
tfu,
еще и открытие в 16:00.
Надо уже к трем минимум подтягиваться
Регистрация: 10.09.2012
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
понятно на досмотр можно приходить часа за 4?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
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