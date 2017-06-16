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Джошуа Киммих: в России мы приятно удивлены

Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих рассказал о первых впечатлениях после прибытия команды в Сочи на Кубок конфедераций.

"Когда прилетели в Россию, были очень приятно удивлены. Отель и тренировочная инфраструктура здесь в отличном состоянии. Нас встретил в России фольклорный ансамбль, а позже на тренировке группа детей просила автографы. Это было мило", - цитирует Киммиха Немецкий футбольный союз.
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 18:17
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№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
А медведи на улицах с балалайкой и в треухе? Чо,исчо не видели? smile


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Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
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