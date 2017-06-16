Джошуа Киммих: в России мы приятно удивлены

Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих рассказал о первых впечатлениях после прибытия команды в Сочи на Кубок конфедераций."Когда прилетели в Россию, были очень приятно удивлены. Отель и тренировочная инфраструктура здесь в отличном состоянии. Нас встретил в России фольклорный ансамбль, а позже на тренировке группа детей просила автографы. Это было мило", - цитирует Киммиха Немецкий футбольный союз.