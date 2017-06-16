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Мирча Луческу обратится в ФИФА, если "Зенит" не выплатит ему 4 млн евро

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу официально все еще считается главным тренером клуба, информирует Ziare.com.

71-летний румынский специалист отказался подписывать документы, потому что его не устроили условия прекращения сотрудничества с "Зенитом".

Луческу хочет получить от клуба из Санкт-Петербурга зарплату, полагающуюся ему до конца соглашения. Это около 4 миллионов евро. Луческу сообщил "Зениту", что может обратиться в ФИФА, чтобы получить неустойку.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 18:21
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(4)
№20 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
всё ноет и ноет румын. ты провалил все задачи. какая тебе компенсация?
Как вы неправы..,бронза ,непомерными усилиями всё-же взята + ЛЕ , неужели ставились другие задачи ?


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№19 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
фуй ему


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№18 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мирча Луческу обратится в ФИФА, если "Зенит" не выплатит ему 4 млн евро
В порядке живой очереди..,там Спаллетти крайний.


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:07) #
  • +2
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Хоть бомжи держались стойко
К неустойке неустойку
Цыга предьявил

Из контракта листья рвали
Думали что нaeбали
А он в ФИФУ слил

За цыгана подписались
Но при этом обосрались
Вот такой пuздец.

Зеня - молодец

Сказочке - конец

Снова движемся к кончине
У бомжей теперь - Манчини
Тоже молодец.
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: Арес (Сегодня, 19:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bomjik
И почему это понятно всем, окромя спартачей!?...

Cпартачам понятно, что вы их все равно просрете, ибо УЖЕ скрысили - так пусть лучше просрете на дело - СНОВА посмешите всю страну!
Лохи пакетные


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№15 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
всё ноет и ноет румын. ты провалил все задачи. какая тебе компенсация?


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№14 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 18:59) #
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Цитата: tiki
да, может и есть неустойка, но в контракте, как мне кажется, были прописаны и цели, которые должны были достигнуть, а тут, увы, кроме нытья, он ничем не запомнился

Конечно цели были. Продать всех лидеров и сыграть матч за ЛЧ на песках Сортир-Арены
Регистрация: 10.10.2013
№13 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:57) #
  • +2
  •  (4)

Не позорьте Россию! Слёзы стоят денег! Отдайте всё сполна!
Регистрация: 30.08.2008
№12 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 18:53) #
  • -2
  •  (8)

В итоге Зинку погонят ccaными тряпками из еврокубков. Зинке не помешало бы узнать у Коломойского, какие у УЕФА санкции за кидок тренера
Регистрация: 10.10.2013
№11 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 18:53) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
да, может и есть неустойка, но в контракте, как мне кажется, были прописаны и цели, которые должны были достигнуть, а тут, увы, кроме нытья, он ничем не запомнился

И почему это понятно всем, окромя спартачей!?...
Регистрация: 12.08.2012
№10 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 18:45) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
smirk Проще замочить.
Регистрация: 8.09.2012
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 18:39) #
  • -3
  •  (7)

старый барыга ...в гроб что ли потащишь?
Регистрация: 26.04.2017
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 18:39) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
чилийских лохов нужно учить и ведь отсудит цыган у газпромовских двоечников smile
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:39) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Недалекие, а как-же народное бабло... smile тут народное, тут нет....ну тупые, по Задорнову smile
Регистрация: 15.12.2013
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:37) #
  • -2
  •  (8)
online

Зарплату платят за работу , а неустойка должна быть меньше, и дураку понятно. Кого Мистер цыган хочет наипать?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 18:30) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Открывай кашелек...
Регистрация: 29.05.2017
№4 Написал: Арес (Сегодня, 18:29) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Айнене! Айнене! Прокатят Зинку на елде! smile


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Зенытик случайно сменил место базирования. Просто картонку ветром унесло
Регистрация: 13.06.2017
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:28) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
да, может и есть неустойка, но в контракте, как мне кажется, были прописаны и цели, которые должны были достигнуть, а тут, увы, кроме нытья, он ничем не запомнился


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 18:24) #
  • -1
  •  (9)
online

Правильно,проси 15 лямов,бомжам деваться не куда,заплатят
Регистрация: 12.02.2017
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:23) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Какому козлу пришла в голову взять в тренеры цыгана? Теперь хлебайте.
Регистрация: 23.08.2016
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