Мирча Луческу обратится в ФИФА, если "Зенит" не выплатит ему 4 млн евро

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу официально все еще считается главным тренером клуба, информирует Ziare.com.71-летний румынский специалист отказался подписывать документы, потому что его не устроили условия прекращения сотрудничества с "Зенитом".Луческу хочет получить от клуба из Санкт-Петербурга зарплату, полагающуюся ему до конца соглашения. Это около 4 миллионов евро. Луческу сообщил "Зениту", что может обратиться в ФИФА, чтобы получить неустойку.