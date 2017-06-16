"Милан" приступил к переговорам с "Дженоа" по трансферу Перина

"Милан" начал переговоры с "Дженоа" по поводу трансфера вратаря Маттиа Перина, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.Сообщается, что "россонери" видят в 24-летнем голкипере замену Джанлуиджу Доннарумме, который отказался продлевать контракт. Сумма трансфера может составить порядка 8 миллионов евро.В минувшем сезоне Перин сыграл за "Дженоа" 16 матчей, в которых пропустил 19 голов.