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"Милан" приступил к переговорам с "Дженоа" по трансферу Перина

"Милан" начал переговоры с "Дженоа" по поводу трансфера вратаря Маттиа Перина, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что "россонери" видят в 24-летнем голкипере замену Джанлуиджу Доннарумме, который отказался продлевать контракт. Сумма трансфера может составить порядка 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Перин сыграл за "Дженоа" 16 матчей, в которых пропустил 19 голов.
Теги: Милан Дженоа Трансферы
Сегодня, 18:34
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