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Полузащитник "Браги" перешел в "Спортинг"

Полузащитник "Браги" Родриго Батталья продолжит карьеру в "Спортинге", сообщает официальный сайт лиссабонцев.

Батталья выступал за "Брагу" с 2014 года, сыграл 26 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.
Теги: Брага Спортинг Трансферы
Сегодня, 18:48
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