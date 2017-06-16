Полузащитник "Браги" перешел в "Спортинг"

Полузащитник "Браги" Родриго Батталья продолжит карьеру в "Спортинге", сообщает официальный сайт лиссабонцев.Батталья выступал за "Брагу" с 2014 года, сыграл 26 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.