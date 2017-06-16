"Арсенал" намерен подписать Марио Лемину

Полузащитник "Ювентуса" Марио Лемина может продолжить карьеру в Англии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.В услугах футболиста заинтересован "Арсенал". Отмечается, что сделка близка к завершению, а сумма трансфера составит 23 миллиона евро.В минувшем сезоне 23-летний Лемина провел за "Ювентус" 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.