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"Арсенал" намерен подписать Марио Лемину

Полузащитник "Ювентуса" Марио Лемина может продолжить карьеру в Англии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В услугах футболиста заинтересован "Арсенал". Отмечается, что сделка близка к завершению, а сумма трансфера составит 23 миллиона евро.

В минувшем сезоне 23-летний Лемина провел за "Ювентус" 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Теги: Ювентус Арсенал Трансферы
Сегодня, 19:07
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