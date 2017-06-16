Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:15
Все флаги в гости к нам. Группа В (2)
Все флаги в гости к нам. Группа В (2)
16:25
Владимир Габулов: Новая Зеландия - команда боевитая, но мы будем отталкиваться от своей игры (5)
Владимир Габулов: Новая Зеландия - команда боевитая, но мы будем отталкиваться от своей игры (5)
13:25
Андрей Червиченко: с Калитвинцевым "Динамо" вряд ли сможет бороться за что-то выше восьмого места (4)
Андрей Червиченко: с Калитвинцевым "Динамо" вряд ли сможет бороться за что-то выше восьмого места (4)
12:56
Майкон стал игроком "Антальяспора" (6)
Майкон стал игроком "Антальяспора" (6)
11:29
"У меня такое же мнение, как у Вас, Владимир Владимирович". Газзаев на линии с Президентом (видео) (26)
"У меня такое же мнение, как у Вас, Владимир Владимирович". Газзаев на линии с Президентом (видео) (26)
"Арсенал" намерен подписать Марио Лемину
Полузащитник "Ювентуса" Марио Лемина может продолжить карьеру в Англии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В услугах футболиста заинтересован "Арсенал". Отмечается, что сделка близка к завершению, а сумма трансфера составит 23 миллиона евро.
В минувшем сезоне 23-летний Лемина провел за "Ювентус" 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
В услугах футболиста заинтересован "Арсенал". Отмечается, что сделка близка к завершению, а сумма трансфера составит 23 миллиона евро.
В минувшем сезоне 23-летний Лемина провел за "Ювентус" 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.