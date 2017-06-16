Хавьер Пасторе: я остаюсь в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе сообщил, что останется в клубе на следующий сезон."Я не просил руководство клуба о трансфере. Я остаюсь в "ПСЖ". В этом году я не часто выходил на поле, но это было из-за травмы. Я с нетерпением жду, когда начнется новый сезон", - цитирует Пасторе Goal.com.В минувшем сезоне Пасторе провел за "ПСЖ" 23 матча, забил 3 мяча и сделал 9 голевых передач.