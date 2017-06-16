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Хавьер Пасторе: я остаюсь в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе сообщил, что останется в клубе на следующий сезон.

"Я не просил руководство клуба о трансфере. Я остаюсь в "ПСЖ". В этом году я не часто выходил на поле, но это было из-за травмы. Я с нетерпением жду, когда начнется новый сезон", - цитирует Пасторе Goal.com.

В минувшем сезоне Пасторе провел за "ПСЖ" 23 матча, забил 3 мяча и сделал 9 голевых передач.
Теги: Пасторе ПСЖ
Сегодня, 19:11
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