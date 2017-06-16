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"Монако" объявил о переходе вратаря Диего Бенальо

Вратарь "Вольфсбурга" Диего Бенальо перешел в "Монако", сообщает пресс-служба монегасков.

Стороны заключили контракт до лета 2020 года. 33-летний швейцарец являлся свободным агентом, поэтому достался монегаскам бесплатно.
Теги: Монако Вольфсбург Трансферы
Сегодня, 20:19
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