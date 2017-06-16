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"Герта" предложила Роналду перейти в команду

"Герта" в своем твиттере сообщила, что готова подписать форварда "Реала" Криштиану Роналду, который задумался об уходе из мадридского клуба из-за обвинений в неуплате налогов.

"Итак, Роналду хочет уйти из "Реала". Мы не обещаем тебе больших денег, но галактический уровень сложности обеспечен. К тому же весь Берлин будет любить тебя как родного сына. Как тебе, Криштиану?" - говорится в заявлении.
Теги: Роналду Реал Герта
Сегодня, 20:39
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