"Ростов" проиграл словенскому клубу "Триглав" в первом матче под руководством Кучука

"Ростов" уступил словенскому клубу "Триглав" в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 0:1.Это был первый матч "Ростова" под руководством Леонида Кучука. Единственный гол жёлто-синие пропустили на 80-й минуте.