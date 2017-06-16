Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Ростов" проиграл словенскому клубу "Триглав" в первом матче под руководством Кучука

"Ростов" уступил словенскому клубу "Триглав" в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Это был первый матч "Ростова" под руководством Леонида Кучука. Единственный гол жёлто-синие пропустили на 80-й минуте.
Теги: Кучук Ростов
Сегодня, 21:08
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: дзерве мы снова без крыльв сов.ура (Сегодня, 21:17) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
позор!

триглав? блиа..чудище обло,озорно,огромно,стозявно и лаяй?


--------------------
http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.