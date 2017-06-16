Кевин Трапп стал трансферной целью "Милана"

Голкипер "ПСЖ" Кевин Трапп может продолжить карьеру в "Милане", информирует Football Italia.Сообщается, что немец вошёл в шорт-лист кандидатов на замену Джанлуиджи Доннарумме, который решил не продлевать контракт с "россонери". Сумма трансфера оценивается в 18 миллионов евро.