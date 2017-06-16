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Кевин Трапп стал трансферной целью "Милана"

Голкипер "ПСЖ" Кевин Трапп может продолжить карьеру в "Милане", информирует Football Italia.

Сообщается, что немец вошёл в шорт-лист кандидатов на замену Джанлуиджи Доннарумме, который решил не продлевать контракт с "россонери". Сумма трансфера оценивается в 18 миллионов евро.
Теги: ПСЖ Милан Трансферы
Вчера, 23:00
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