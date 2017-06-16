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"Арсенал Тула": Криштиану, мы ждём тебя

В тульском "Арсенале" прокомментировали слухи о возможном уходе Криштиану Роналду из "Реала".

"Криштиану, мы ждём тебя в Туле. Денег на твой трансфер нет, зато есть вкусный чай из самовара, сладкие пряники и филимоновские игрушки!" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Теги: Арсенал Тула Роналду Реал
Вчера, 23:21
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№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
знаю я эту тему.. Типа попросили автограф оставить, а там графа - с условиями контракта согласен.
Регистрация: 27.08.2008
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