Ян Облак близок к продлению контракта с "Атлетико"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает AS.Стороны заключат соглашение до лета 2022 года.Напомним, что в минувшем сезоне Облак сыграл за "Атлетико" 41 матч во всех турнирах и пропустил 28 голов.