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Ян Облак близок к продлению контракта с "Атлетико"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает AS.

Стороны заключат соглашение до лета 2022 года.

Напомним, что в минувшем сезоне Облак сыграл за "Атлетико" 41 матч во всех турнирах и пропустил 28 голов.
Теги: Облак Атлетико
Сегодня, 00:18
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