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Криштиану Роналду: я ухожу из "Реала"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сообщил своим партнерам по сборной Португалии, что принял решение покинуть клуб.

Роналду хочет уехать из Испании из-за преследования прокуратуры, которая обвиняет португальца в уклонении от налогов. Представители футболиста отрицают вину игрока.

"Я ухожу из "Реала", я так решил. Назад пути нет", - приводит слова 32-летнего футболиста Marca.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 00:50
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(2)
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 01:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
никуя себе! жаль, что не питерский воспитанник

я тоже думаю что с детства за Зенит не болел...
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 01:14) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
никуя себе! жаль, что не питерский воспитанник
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 01:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
в МЮ к гадалке не ходи
Регистрация: 27.08.2008
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