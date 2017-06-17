Форвард "Барселоны" Мунир может перейти в "Зенит"

Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади может продолжить карьеру в России, сообщает TMW.Сообщается, что в услухаг 21-летнего испанца заинтересован "Зенит".Сообщается, что питерцы уже вступили в переговоры с каталонцами о трансфере футболиста