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Форвард "Барселоны" Мунир может перейти в "Зенит"

Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади может продолжить карьеру в России, сообщает TMW.

Сообщается, что в услухаг 21-летнего испанца заинтересован "Зенит".

Сообщается, что питерцы уже вступили в переговоры с каталонцами о трансфере футболиста
Теги: Барселона Зенит Трансферы
Сегодня, 06:04
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(2)
№4 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 08:53) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СМЕРШ
Конечно надо брать и продажи шаурмы на новом красивом стадионе резко возрастут!!! satisfied

Понятно, мясо только о мясе урчит
Регистрация: 20.02.2010
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 08:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Вместо Азмуна?
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 08:15) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А за какую Барсу он играет 1-ю,2 -ю или 3-ю?
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 07:56) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Конечно надо брать и продажи шаурмы на новом красивом стадионе резко возрастут!!! satisfied
Регистрация: 1.06.2017
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