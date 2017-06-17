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"Леванте" продлил контракт с главным тренером

"Леванте" продлил контракт с главным тренером команды Хуаном Рамоном Лопесом Муньисом, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение до лета 2019 года. Предыдущий договор истекал в 2018 году.
Теги: Эспаньол
Сегодня, 06:11
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