"Челси" не оставляет попыток купить Кулибали

"Челси" вновь предпримет попытку приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает The Telegraph.Лондонской клуб увеличил своё первоначальное предложение по трансферу 25-летнего сенегальца до 67 миллионов евро.Ранее "Наполи" отказался отпускать футболиста за 60 миллионов.