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"Челси" не оставляет попыток купить Кулибали

"Челси" вновь предпримет попытку приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает The Telegraph.

Лондонской клуб увеличил своё первоначальное предложение по трансферу 25-летнего сенегальца до 67 миллионов евро.

Ранее "Наполи" отказался отпускать футболиста за 60 миллионов.
Теги: Наполи Челси Трансферы
Сегодня, 06:16
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