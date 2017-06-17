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"Спортинг": Криштиану, блудный сын всегда возвращается домой

"Спортинг" обратился к нападающему "Реала" Криштиану Роналду, который задумался о смене клуба из-за обвинений в неуплате налогов.

"Криштиану, блудный сын всегда возвращается домой. Зачем задерживаться?" - говорится в твиттере лиссабонского клуба.

Напомним, что Роналду является воспитанником "Спортинга" и выступал за основную команду с 2002 по 2003 год.
Теги: Роналду Реал Спортинг
Сегодня, 06:25
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